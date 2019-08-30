Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 16:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5880
Версия для печати

Гончарук назвал даты визита миссии МВФ в Киев

Гончарук назвал даты визита миссии МВФ в Киев

КИЕВ. 30 августа. УНН. Миссия Международного валютного фонда совершит визит в Киев 10 сентября. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с журналистами в пятницу, передает УНН.

Так, по его словам, визит миссии МВФ в Киев продлится с 10 до 24 сентября.

Ранее Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет в Киев через несколько недель.

Как сообщал УНН, миссия МВФ посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года.

Тогда обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования было отложено до формирования нового правительства в Украине.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Киев, визит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.