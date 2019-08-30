Гончарук назвал даты визита миссии МВФ в Киев

КИЕВ. 30 августа. УНН. Миссия Международного валютного фонда совершит визит в Киев 10 сентября. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с журналистами в пятницу, передает УНН.

Так, по его словам, визит миссии МВФ в Киев продлится с 10 до 24 сентября.

Ранее Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет в Киев через несколько недель.

Как сообщал УНН, миссия МВФ посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года.

Тогда обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования было отложено до формирования нового правительства в Украине.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.