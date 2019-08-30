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Зеленский представил министра обороны Украины

Зеленский представил министра обороны Украины

Андрей Загороднюк

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня в Министерстве обороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский торжественно представил новоизбранного Минобороны Андрея Загороднюка, передает корреспондент УНН.

"Вчера, самое главное, Рада поддержала нового Минобороны Андрея Загороднюка. Я бы очень хотел, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что она непосредственно специалист в оборонительных действиях, в оборонной отрасли", - сказал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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