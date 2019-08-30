Зеленский представил министра обороны Украины

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня в Министерстве обороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский торжественно представил новоизбранного Минобороны Андрея Загороднюка, передает корреспондент УНН.

"Вчера, самое главное, Рада поддержала нового Минобороны Андрея Загороднюка. Я бы очень хотел, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что она непосредственно специалист в оборонительных действиях, в оборонной отрасли", - сказал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.