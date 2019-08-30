Гончарук: новое правительство изучает возможность проведения переписи населения в этом году

КИЕВ. 30 августа. УНН. Кабинет министров Украины изучает возможность проведения переписи населения в этом году. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук журналистам в пятницу, передает УНН.

"Она (перепись населения - ред.) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", - сказал Гончарук.

Он добавил, что провести перепись в конце 2020 года планировалось из-за того, что осенью 2019 года должны были пройти очередные парламентские выборы. Однако теперь выборов не будет - "по крайней мере, парламентских - точно".

Напомним, ранее в команде Президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что они намерены провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации, чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.

Также напомним, что в Украине предлагали провести перепись населения в 2020 году с помощью смартфона.

Добавим, что в декабре 2019 года должна быть проведена пробная перепись населения как подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.