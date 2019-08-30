Оржель в понедельник расскажет о приоритетах работы министерства энергетики

КИЕВ. 30 августа. УНН. В понедельник, 2 сентября, новоназначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель даст пресс-конференцию относительно приоритетов деятельности министерства, которое он возглавил, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, 2 сентября в 10:00 в пресс-центре Дома Правительства запланирована пресс-конференция министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля о приоритетах деятельности министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.