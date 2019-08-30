Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов до 300 человек

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему. Текст соответствующего законопроекта с предложением внести изменения в Конституцию опубликован на парламентском сайте 30 августа, передает УНН.

Зеленский предлагает внести изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов и закрепления пропорциональной избирательной системы.

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Напомним, проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) получил поддержку народных депутатов.