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Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов до 300 человек

Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов до 300 человек

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему. Текст соответствующего законопроекта с предложением внести изменения в Конституцию опубликован на парламентском сайте 30 августа, передает УНН.

Зеленский предлагает внести изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов и закрепления пропорциональной избирательной системы.

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Напомним, проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) получил поддержку народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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