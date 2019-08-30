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Бывшая вице-премьер-министр Климпуш-Цинцадзе передала дела Кулебе

Бывшая вице-премьер-министр Климпуш-Цинцадзе передала дела Кулебе

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывшая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе передала дела новоизбранному преемнику Дмитрию Кулебе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Передала дела новому вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмирию Кулебе. Знаю его давно и рада, что оставляю этот фронт человеку, который верит в выбранный нами путь. Дмитрий будет иметь в правительстве надежную команду, с которой можно и нужно интенсифицировать сближения с ЕС и НАТ ", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

В своем сообщении она пообещала полную поддержку уже в должности Главы Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС по достижению стратегических целей членства, как указано в Конституции Украины.

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил с назначением на должность своего преемника Вадима Пристайко и Дмитрия Кулебу с назначением на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, министры, Иванна Климпуш-Цинцадзе
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