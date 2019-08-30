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Кремль: мы отмечаем прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной

Кремль: мы отмечаем прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной

КИЕВ. 30 августа. УНН. Кремль считает обмен задержанными очень “важным для всей атмосферы украинского урегулирования и отмечает определенный прогресс в данном вопросе”. Об этом в пятницу заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, насколько такой обмен близок к реализации, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Взаимодействие на эту тему (обмена задержанными) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить”, — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, насколько этот процесс является важным, Ушаков подчеркнул: “Ну, конечно, (он) важен”. “Это вообще очень важно для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса”, — заключил помощник президента РФ.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдет в пятницу. Публиковались также неофициальные данные об участии главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского в этом обмене. Однако уже утром 30 августа Офис президента Украины опроверг информацию о том, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена.

Как сообщал УНН, вчера Кремль не стал комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль
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