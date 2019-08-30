Новосад получила от Гриневич переходные книги с описанием реформ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сегодня официально поздравила свою преемницу Анна Новосад с назначением на должность и вручила ей переходные книги с описанием реформ, которые осуществляло ведомство в период ее руководства. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

"Я считаю, что ваше назначение является одним из самых удачных решений этого правительства. Вы являетесь человеком, который является соавтором многих положительных изменений, что мы осуществили за последние три года. Кроме того, вы понимаете их природу и причины. Я уверена, что все это станет залогом развития образования", - говорится в сообщении.

Во время встречи она подарила новой руководительнице две переходные книги, куда вошло описание реформ, которые осуществляло Министерство в течение 2016-2019 годов.

Напомним, посол Канады в Украине поздравил назначение на должность министра образования и науки Украины Анну Новосад, и отметил, что она является выпускницей канадско-украинской программы парламентской стажировки.