Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 17:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3015
Версия для печати

Новосад получила от Гриневич переходные книги с описанием реформ

Новосад получила от Гриневич переходные книги с описанием реформ

Анна Новосад и Лилия Гриневич

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сегодня официально поздравила свою преемницу Анна Новосад с назначением на должность и вручила ей переходные книги с описанием реформ, которые осуществляло ведомство в период ее руководства. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

"Я считаю, что ваше назначение является одним из самых удачных решений этого правительства. Вы являетесь человеком, который является соавтором многих положительных изменений, что мы осуществили за последние три года. Кроме того, вы понимаете их природу и причины. Я уверена, что все это станет залогом развития образования", - говорится в сообщении.

Во время встречи она подарила новой руководительнице две переходные книги, куда вошло описание реформ, которые осуществляло Министерство в течение 2016-2019 годов.

Напомним, посол Канады в Украине поздравил назначение на должность министра образования и науки Украины Анну Новосад, и отметил, что она является выпускницей канадско-украинской программы парламентской стажировки.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, министры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.