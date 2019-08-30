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Министр образования: первое заседание правительства было неформальным

Министр образования: первое заседание правительства было неформальным

КИЕВ. 30 августа. УНН. Первое заседание нового правительства было неформальным. Его провели около 2 часов ночи. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад после своего представления коллективу МОН, передает корреспондент УНН.

По словам Новосад, первое заседание правительства состоялось около 2-х ночи.

"... очень неформальное", - уточнила министр и добавила, что его провели экспромтом.

Напомним, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабмина.

После 22:00 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ВР с просьбой отпустить новый состав Кабинета министров Украины на первое заседание правительства.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Минобразования
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