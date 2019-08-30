Кремль пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве

КИЕВ. 30 августа. УНН. Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Президенту Украины (приглашение) будет направляться”, — сказал представитель Кремля.

Ушаков также сообщил, что 17 зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях. “У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая”, — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что таким образом “ожидается, действительно, крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате”.

Помощник президента РФ уточнил, что среди подтвердивших свое участие — лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии. Ушаков добавил, что свое участие также подтвердили “многие (лидеры) из стран СНГ”.

Президент США Дональд Трамп пока не дал официального ответа на приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы, добавил Ушаков. “Нет, не входит, — сказал Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС, входит ли американский лидер в число лидеров, уже подтвердивших свое участие. — Американцы пока не ответили”.

Как сообщал ранее УНН, Кремль считает обмен задержанными очень “важным для всей атмосферы украинской урегулирования и отмечает определенный прогресс в этом вопросе”.