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Обнародован текст законопроекта о разоблачителях коррупции

Обнародован текст законопроекта о разоблачителях коррупции

КИЕВ. 30 августа. УНН. Появился текст президентского законопроекта, которым предусмотрено вознаграждение разоблачителям коррупции, сообщает УНН.

Законопроектом устанавливается термин разоблачитель - "физическое лицо, которая при наличии убеждения, что информация является достоверной, сообщила о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений этого Закона другим лицом".

Вопросом взаимодействия с разоблачителями и их защитой (разоблачители находятся под государственной защитой) должно заниматься Национальное агентство по предупреждению коррупции.

По поводу вознаграждение разоблачителям коррупции, то ее предложено выплачивать из средств, поступающих от возмещения ущерба государству.

В законопроекте предусмотрено следующее:

"Статья 53-7. Вознаграждение разоблачителю.

1. Право на вознаграждение имеет разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер которого либо нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

2. Размер вознаграждения определяется судом в пределах 10 процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.

3. В случаях сообщения несколькими разоблачителями различной информации об одном и том же коррупционном преступлении, в том числе информации, которая дополняет соответствующие факты, размер вознаграждения распределяется между такими разоблачителями с учетом важности сообщенной ими информации".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить предоставление разрешения ВР на проведение следственных действий в отношении народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: коррупция, законопроект, вознаграждение
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