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В Китае готовы приобщиться к урегулированию конфликта на Донбассе

В Китае готовы приобщиться к урегулированию конфликта на Донбассе

КИЕВ. 30 августа. УНН. Китай поддерживает мирное урегулирование конфликта на Донбассе и готов приложить усилия к решению этого вопроса. Об этом на брифинге сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй, передает корреспондент УНН.

По словам посла, конфликт на Донбассе нанес большой ран украинскому народу.

"Китай, дружественное государство, мы чувствуем эту боль, мы поддерживаем мирное урегулирование вопроса Донбасса", - сказал посол.

Ду Вэй также заверил, что "Китай готов по-своему приложить усилия к решению этого вопроса".

Ранее Ду Вэй заявил, что США не имеют никакого права "нагло вмешиваться" в сотрудничестве Украины и Китая в военной сфере.

Стоит напомнить, что МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанное в Украине.

Как писал УНН, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.

Источник: УНН
Теги: Китай, Донбасс, Украина
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