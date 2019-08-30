Президент предлагает разрешить представительства в суде не только адвокатам

КИЕВ. 30 августа. УНН. Законопроектом "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" предложено разрешить представительства в суде не только адвокатам. Проект закона внес на рассмотрение парламента Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

В то же время, предложено оставить норму о том, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения.

"Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи через отмену адвокатской монополии на предоставление такой помощи", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, 29 августа Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене адвокатской монополии.