Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 20:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15900
Версия для печати

Президент предлагает разрешить представительства в суде не только адвокатам

Президент предлагает разрешить представительства в суде не только адвокатам

КИЕВ. 30 августа. УНН. Законопроектом "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" предложено разрешить представительства в суде не только адвокатам. Проект закона внес на рассмотрение парламента Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

В то же время, предложено оставить норму о том, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения.

"Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи через отмену адвокатской монополии на предоставление такой помощи", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, 29 августа Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене адвокатской монополии.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, адвокаты, монополия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.