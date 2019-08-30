Появился текст законопроекта о прогулах нардепов: что предлагают

КИЕВ. 30 августа. УНН. Законопроектом "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)", внесенным на рассмотрение ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предложено лишать нардепов мандата за прогулы, передает УНН.

Законопроектом предлагается добавить такие новые основания досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, как:

1) объявления умершим;

2) установление судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в Верховной Раде Украины, то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставление народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины, - с момента вступления в законную силу решения суда об установлении такого факта;

3) отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

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Определен механизм досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины по указанным основаниям. Так, предлагается закрепить, что:

а) в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии полномочия народного депутата Украина прекращаются досрочно по решению Верховного Суда;

б) в случае смерти народного депутата Украины его полномочия прекращаются со дня смерти, заверенной свидетельством о смерти, без принятия решения Верховной Радой Украины;

в) в случае объявления народного депутата Украины умершим его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Как сообщал УНН, у Президента подготовили законопроект об ответственности за кнопкодавство.