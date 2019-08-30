Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 20:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9600
Версия для печати

Гончарук считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года

Гончарук считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года

Алексей Гончарук

КИЕВ. 30 августа. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможным побороть контрабанду до конца этого года. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в пятницу, передает УНН.

"Контрабанда - это также история, которую мы должны побороть в этом году. Есть Макс Нефедов, я ему верю и я считаю, что он очень сильный менеджер, честный, порядочный человек. Я очень надеюсь на то, что уже в этом году контрабанда, как системное явление, уйдет в прошлое. У нас на самом деле для этого есть все", - сказал Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Президента заявили о намерении побороть контрабанду на таможне

Напомним, Гончарук пообещал за год показать эффективность нового правительства.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, контрабанда
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.