"Антонов" настаивает на переименовании российской модификации "Руслана"

КИЕВ. 30 августа. УНН. Государственное предприятие "Антонов" не будет участвовать и не будет нести ответственность за безопасность российской модификации самолета Ан-124-100 "Руслан". Соответственно, самолет должен получить новое обозначение без использования марки "АН". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

"Конструкторское бюро "Ильюшин" ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М", - говорится в сообщении.

Разработчиком этого воздушного судна, в соответствии с международными правилами, является ГП "Антонов" - держатель сертификата типа на Ан-124-100 "Руслан", - говорится в сообщении.

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"Специалисты ГП "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолеты типа Ан-124-100 "Руслан" авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", известного как "Авиалинии Антонова", участвующих в реализации программы по предотвращению утечки нефти в океан.