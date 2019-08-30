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Президент хочет закрепить в Конституции право назначать руководителей НАБУ и ГБР

Президент хочет закрепить в Конституции право назначать руководителей НАБУ и ГБР

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)", сообщает УНН.

Указанным законопроектом предлагается закрепить путем дополнения статьи 106 Конституции Украины двумя новыми пунктами - 11-1 и 12-1 - полномочия Президента Украины:

образовывать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований;

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образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

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"Целью предложенных законопроектом изменений является оптимизация полномочий главы государства с целью закрепления за ним реальных полномочий по созданию независимых регулирующих органов, Национального антикоррупционного бюро Украины, назначение на должности и освобождение от должностей членов независимых регулирующих органов, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, ГБР, НАБУ
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