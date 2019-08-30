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Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома"

Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома"

Айварас Абромавичус

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", подписав соответствующий указ №641/2019, передает УНН.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.

Кроме того, Президент подписал указ №640/2019, которым освободил Павла Букина от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

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"Освободить Букина Павла Юрьевича от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.

Напомним, в июне Президент назначил Абромавичуса в Наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Укроборонпром, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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