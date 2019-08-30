Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома"
Айварас Абромавичус
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", подписав соответствующий указ №641/2019, передает УНН.
"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.
Кроме того, Президент подписал указ №640/2019, которым освободил Павла Букина от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".
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"Освободить Букина Павла Юрьевича от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.
Напомним, в июне Президент назначил Абромавичуса в Наблюдательный совет "Укроборонпрома".
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