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Это коммерческая деятельность: посол о позиции правительства Китая по "Мотор-Сичи"

Это коммерческая деятельность: посол о позиции правительства Китая по "Мотор-Сичи"

КИЕВ. 30 августа. УНН. Это коммерческая деятельность, это бизнес. Об этом во время брифинга заявил посол КНР Ду Вэй, представляя позицию китайского правительства по "Мотор-Сич", передает УНН.

"... Это коммерческая деятельность, это бизнес между "Мотор-Сич" и частным китайским предприятием", - отметил Ду Вэй.

Ранее Ду Вэй заявил, что США не имеют никакого права "нагло вмешиваться" в сотрудничестве Украины и Китая в военной сфере.

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Стоит напомнить, что МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанном в Украине.

Как писал УНН, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина
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