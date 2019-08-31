На границе с РФ в Харьковской области подорвался пограничник

КИЕВ. 31 августа. УНН. На границе Харьковской областьи и РФ взорвался неизвестный предмет, в результате чего погиб инспектор пограничной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госграницы в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

“Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

“По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи”, — сообщили в пресс-служб.

О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

“Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего во время несения службы охраняя украинскую границу”, — написали пограничники.

“Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства”, — резюмировали в сообщении.

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