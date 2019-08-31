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Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию

Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита. Американский лидер рассказал об этом во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид, передает УНН.

"Я собираюсь отправиться в Польшу позже. У нас прекрасные отношения с Польшей. И мы туда отправимся. Ангела Меркель пригласила меня посетить Германию. На каком-то этапе мы этот (визит) подготовим", - отметил президент.

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Напомним, Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября американский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Несмотря на это, американский лидер отменил запланированный визит в республику из-за приближения на Соединенные Штаты урагана. Во время этого визита, американский президент должен был встретиться с Владимиром Зеленским, который поедет в Польшу уже сегодня, 31 августа.

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Источник: УНН
Теги: США, Германия, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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