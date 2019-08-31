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Из управления спецрасследований ГПУ перед своей отставкой Луценко забрал 20 дел

Из управления спецрасследований ГПУ перед своей отставкой Луценко забрал 20 дел

КИЕВ. 31 августа. УНН. В последний день Юрия Луценко на посту генпрокурора его ведомство закрыло уголовное производство против экс-заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу “диктаторских законов 16 января”. Об этом в Facebook сообщила пресс служба Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (УСР ГПУ), передает УНН.

“В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за „диктаторские законы (16 января — ред)“ 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизема С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства по Калетника И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях”, — говорится в сообщении.

В УСР Генпрокуратуры отмечают, что перед самым увольнением 29 августа, после окончания рабочего дня, между 18 и 19 часами, Луценко отнял следственных УСР ГПУ 20 уголовных производств на основании “неэффективного осуществления досудебного расследования”.

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“Уже сегодня, 30.08.2019, когда следователи управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в ЕРДР для доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности”, — говорят в управлении и добавляют, что по нескольким из этих дел следователи уже готовили подозрения.

“Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30.08.2019, которым главный военный прокурор Матиос А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определены курирующего заместителем по работе УСР”, — сообщили в УСР ГПУ.

Там предположили, что это сделано для того, чтобы “понимать и контролировать другие уголовные производства, что еще остались у следователей”.

Напомним, Богдан представил Генпрокурора Рябошапку коллектива ГПУ.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Юрий Луценко
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