CNBC: Трамп обнародовал в Twitter тайный спутниковый снимок баз Ирана

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сделав в пятницу вечером сообщение на персональной странице в Twitter о том, что США не имеют никакого отношения к взрыву ракеты в Иране, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп добавил к фото с засекреченных спутников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

“Картинка, добавленная к сообщению Дональда Трампа в Twitter, выглядит как фотография, сделанная с физической копии спутникового снимка с пятничного разведывательного сведения”, — сообщает телеканал со ссылкой на чиновника Минобороны США.

Специалисты сообщили изданию, что фото, вероятно, не было предназначено для обнародования в публичном пространстве.

“Именно качество фото заставило многих специалистов по нацбезопасности удивиться. По их словам, спутниковые фотографии такой четкости почти никогда не публикуются”, — добавляют в издании.

CNBC приводит слова эксперта из центра Open Nuclear Network Мелиссы Ганам, которая уверена, что “вообще-то не должна была бы увидеть что-то настолько качественное”. По ее убеждению, Трамп “не должен был распространять такое”. Она также отметила, что опубликованное фото, вероятно, было сделано с высотного летательного аппарата с технологией трекинга, например RC-135S Cobra Ball или с аппарата похожего типа.

Следует отметить, что речь идет о снимке секретного объекта в Иране по запуску ракеты-носителя. Поэтому специалист по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак предположил, что у обнародованного фото “будут глобальные последствия”, и считает ее “безответственностью высшей степени”.

Напомним, ранее Трамп заявил о непричастности США к взрыву ракеты-носителя в Иране, опубликовав соответствующее сообщение в Twitter.

Ранее в пятницу министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, “в действительности спутник „Нахид-1“ в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Ирана: США должны вернуть исключение из санкций для сохранения ядерного соглашения

Ранее УНН сообщал, что в четверг Иран сделал попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной и взорвалась.

В апреле глава Иранского института космоса Хоссейн Самыми сообщил о планах Тегерана вывести на орбиту до конца марта 2020 телекоммуникационные спутники “Нахид-1” и “Нахид-2”, а также аппарат дистанционного зондирования “Парс-1”.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3