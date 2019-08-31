Двух осужденных по Бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир” этапируют в колонию Ставропольского края — адвокат

КИЕВ. 31 августа. УНН. Двух фигурантов первого Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, осужденных в России, этапируют в колонию Ставропольского края. Об этом сообщил адвокат Сергей Легостов в видеокомментарии на странице объединения “Крымская солидарность” в Facebook, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

“После этапирования из СИЗО № 1 города Ростов-на-Дону, примерно в течение 10 суток, двое из бахчисарайской четверки, Энвер Мамутов и Ремзи Меметов, были найдены в городе Пятигорске Ставропольского края и вчера поступила информация, что они направлены для отбывания наказания в колонию № 11 Ставропольского края”, — сказал адвокат.

Он добавил, что осужденных крымчан намерены посетить украинские консулы.

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Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова — к 9 годам колонии строгого режима.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на “политически мотивированный характер” уголовного дела.

11 июля Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутова назначили наказание в виде 16 лет 9

месяцам заключения, Ремзи Меметова, Рустема Альбитарову, Зеври Абсеитову — 8 лет 9 месяцев лишения каждому.

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