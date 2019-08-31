Дипломаты стран ЕС поддерживают предложение позволить Ирану продавать часть нефти

КИЕВ. 31 августа. УНН. Дипломаты стран Евросоюза поддерживают предложения президента Франции Эммануэля Макрона позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

Как отмечает издание, речь идет о плане, который Макрон изложил президенту США Дональду Трампу на встрече во время саммита Группы семи (G7) в Биаррице. Данный комплекс мероприятий также обсуждали на неформальной встрече глав МИД ЕС в Хельсинки. Какие европейские страны высказались в его поддержку, в публикации не уточняется.

По сведениям издания, рассматривалась возможность позволить Ирану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить Тегерану кредит в размере около 15 млрд долларов. Как следует из материала, по это от Ирана могут потребовать в полной мере соблюдать все условия соглашения по атому, а также, возможно, взять на себя и некоторые другие обязательства.

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В публикации отмечается, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал предложения Макрона продуктивными. Как отмечает издание, пока нет ясности относительно того, какой позиции придерживаться Трамп. По сведениям издания, администрация президента США не заявляла, что выступает против предложений Макрона. Вместе с тем в материале отмечается, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступает категорически против любого ослабления санкций против Ирана.

Ранее Франция оценила переговоры с Ираном как положительные.