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МИД Китая выразил протест Белому дому за сочувствие "радикальным активистам" в Гонконге

МИД Китая выразил протест Белому дому за сочувствие "радикальным активистам" в Гонконге

КИЕВ. 31 августа. УНН. Китайское правительство выражает решительный протест Белому дому и некоторым сенаторам Конгресса США за сочувствие радикально настроенным участникам протестов в Гонконге и критику со стороны Соединенных Штатов в связи с их задержанием. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе, передает УНН.

“Согласно сообщениям СМИ, некоторые сенаторы Конгресса США... и сотрудники Белого дома откликнулись с критикой о законно сделанных задержаниях (виновников актов насилия в ходе протестов в Гонконге). Они высказались в оправдание нарушили закон преступных элементов, назвав их „несогласными“ и потребовали, чтобы гонгонгська администрация отозвала обвинения, а также пригрозили законопроектом (списком санкций) по Гонконгу, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. — Подобные заявления перекручивают действительность ... Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест”.

Напомним, развитие событий в Гонконге из-за задержания лидеров протестующих вызывает беспокойство.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Китай
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