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Радуцкий не собирается возглавлять Минздрав

Радуцкий не собирается возглавлять Минздрав

КИЕВ. 31 августа. УНН. Народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что не планирует быть министром здравоохранения через 3 месяца. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут", - указал он.

Со слов Радуцкого, он будет тесно сотрудничать с Минздравом. "Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - добавил нардеп.

"Верховная Рада утвердила в должности министра Зоряну Скалецкую. Профессионала. Энергичного и умнейшего специалиста. Лучше кандидатуры чем она сложно найти. Именно потому ее утвердили президент, премьер-министр и большинство. Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - отметил он.

Напомним, накануне председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что в руководстве Министерства здравоохранения за несколько месяцев может произойти ротация — главой ведомства станет Михаил Радуцкий, а действующая руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая — его заместителем.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, министры
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