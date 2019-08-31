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Зеленский прибыл в Польшу

Зеленский прибыл в Польшу

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, передает УНН.

Так, в настоящее время проходит церемония официального приветствия Президента Украины президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Зеленский 31 августа начинает свой двухдневный официальный визит в Республику Польша. По данным ОПУ, визит состоится по приглашению польского президента Анджея Дуды.

Программой визита предусмотрена непосредственная встреча с Главой Республики Польша Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

"1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие", - сообщили в ОПУ.

В частности, ранее сообщалось, что представители правительств Украины, Польши и США в субботу подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа".

Напомним, президент США Дональд Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Несмотря на это, американский лидер отменил запланированный визит в республику из-за приближения к Соединенным Штатам урагана. Во время этого визита, американский президент должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Польша, Владимир Зеленский
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