Луценко акционер сети подпольных казино - Арахамия
Юрий Луценко
КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например,.. Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия.
Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора.
Как сообщал УНН, в последний день Юрия Луценко на посту Генпрокурора его ведомство закрыло уголовное производство против экс-заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу "законов 16 января".