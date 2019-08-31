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Зеленский встретился с Дудой в формате тет-а-тет

Зеленский встретился с Дудой в формате тет-а-тет

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Варшаве началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой. После этого началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов", - говорится в сообщении.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Польша, Анджей Дуда, Президент, Владимир Зеленский
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