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Дуда захотел обсудить с Зеленским историческую политику

Дуда захотел обсудить с Зеленским историческую политику

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

КИЕВ. 31 августа. УНН. Темами встречи президентов Польши Анджея Дуды и Украины Владимира Зеленского станут политические планы нового украинского правительства, а также историческая политика и вопросы эксгумации польских жертв в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе канцелярии польского президента.

"В субботу с приветствия президента Анджея Дуды начался официальный визит в Польшу Президента Украины Владимира Зеленского. Темами двусторонних переговоров станут политические планы нового украинского правительства, а также историческая политика и вопросы эксгумации польских жертв в Украине", - указали в канцелярии.

Как отмечается, это первый официальный визит в Польшу Владимира Зеленского как Президента Украины. Первый разговор политиков состоялся в июне в Брюсселе.

В воскресенье Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Источник: УНН
Теги: Польша, Анджей Дуда, Президент, Владимир Зеленский
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