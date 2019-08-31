Дуда захотел обсудить с Зеленским историческую политику

КИЕВ. 31 августа. УНН. Темами встречи президентов Польши Анджея Дуды и Украины Владимира Зеленского станут политические планы нового украинского правительства, а также историческая политика и вопросы эксгумации польских жертв в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе канцелярии польского президента.

"В субботу с приветствия президента Анджея Дуды начался официальный визит в Польшу Президента Украины Владимира Зеленского. Темами двусторонних переговоров станут политические планы нового украинского правительства, а также историческая политика и вопросы эксгумации польских жертв в Украине", - указали в канцелярии.

Как отмечается, это первый официальный визит в Польшу Владимира Зеленского как Президента Украины. Первый разговор политиков состоялся в июне в Брюсселе.

В воскресенье Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.