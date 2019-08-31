В Киеве почтили погибших под ВР четыре года назад нацгвардейцев

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве состоялась акция почтения памяти четырех нацгвардейцев, погибших четыре года назад во время несения службы под стенами Верховной Рады Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"На площади Конституции возле ВР Украины почтили память четырех гвардейцев, погибших 4 года назад во время несения службы. Тогда в военнослужащих бросили боевую гранату агрессивно настроенные митингующие", - указали в полиции.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. В это время произошли беспорядки у стен парламента, были брошены дымовые шашки, взрывные пакеты и боевая граната в сторону правоохранителей. В результате полученных от взрыва травм погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии и около 130 правоохранителей получили ранения.

МВД в связи с событиями под Радой открыло ряд уголовных производств.