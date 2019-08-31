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Разумков пообещал контроль нардепов за расследованием гибели нацгвардейцев под ВР

Разумков пообещал контроль нардепов за расследованием гибели нацгвардейцев под ВР

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркивает необходимость общественного контроля со стороны народных депутатов за расследованием обстоятельств гибели военнослужащих под парламентом четыре года назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Так, Разумков принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих, погибших 31 августа 2015 года во время несения службы под стенами Верховной Рады Украины.

Он отметил, что прошло уже четыре года, а результата по расследованию обстоятельств гибели военнослужащих нет.

"Страшно, когда гибнут наши ребята, защищая Украину на фронте, но в разы страшнее, когда гибнут люди под стенами парламента, защищая граждан Украины, и это остается безнаказанным", - сказал Разумков.

Также он подчеркнул, что парламент будет помогать в расследовании преступления в рамках действующего законодательства, чтобы понесли наказание те, кто виноват в смертях людей. Кроме того, по его словам, будет оказана поддержка родственникам пострадавших.

По его словам, народные депутаты более тщательно изучат обстоятельства тех событий, будут общаться с близкими погибших и раненых, ходить на заседания суда.

"Такой общественный контроль не будет лишним. Не нужно оставаться в стороне", - добавил он.

Кроме того, за личное мужество, добросовестное и безупречное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга указом Президента Украины награждены орденом "За мужество" III степени: Дебрин Игорь Анатольевич, Сластников Дмитрий Анатольевич, Костина Александр Сергеевич, Дацюк Богдан Викторович.

Напомним, следствие по делу гибели правоохранителей 4 нацгвардейцев в результате взрыва гранаты вблизи парламента 31 августа 2015 года завершено.

Источник: УНН
Теги: ВР, Нацгвардия, Дмитрий Разумков
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