Зеленский готов разблокировать разрешения на эксгумацию погибших поляков в Украине

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать вопрос относительно запрета на эксгумацию погибших поляков в Украине. Об этом он заявил после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает корреспондент УНН.

"Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - сообщил Зеленский.

Также он заявил, что предложил установить на границе Украины и Польши мемориал примирения.

"Я предложил президенту Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - сказал Зеленский.

Ранее Дуда заявил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — важнейшее условие для налаживания польско-украинских отношений.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина.