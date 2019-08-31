Дуда: возвращение пленных стало бы важным элементом в урегулировании в Украине

КИЕВ. 31 августа. УНН. Возвращение пленных стало бы важным элементом в урегулировании ситуации в Украине. Об этом заявил президент Польши Дуда после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Польши считает, что успешный процесс возвращения пленных стал бы вважливим элементом в процессе урегулирования ситуации в Украине", - указали в ОПУ.

"Мы стоим с Украиной и поддерживаем ее. Украина является свободной, суверенной и независимой державой. И такой должна оставаться. Никто не может нарушать спокойствие и территориальную целостность Украины. Особенно теперь - в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны - надо подчеркивать, как важно, чтобы никому не позволять ни в Европе, ни в мире изменять границы силой. Так произошло в Украине в 2014 году, и ситуация должна вернуться к нормальной - полной территориальной целостности Украины", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил сотрудничество в военной сфере, в частности помощь в лечении и реабилитации раненых украинских бойцов. Также создана и действует украинско-польско-литовская бригада.

"Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество развивалось, чтобы Украина была ближе к ЕС и НАТО", - отметил президент Польши.

Напомним, президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что политика санкций против Российской Федерации должна быть продолжена.