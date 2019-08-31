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Дуда пообещал рассмотреть проблему лицензий перевозчикам из Украины

Дуда пообещал рассмотреть проблему лицензий перевозчикам из Украины

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда пообещал обсудить проблему транспортных лицензий украинским перевозчикам с профильными министрами польского правительства. Об этом по итогам его переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщает пресс-служба ОПУ, передает УНН.

Так, Дуда отметил, что во время встречи Зеленский обратил внимание на проблему с транспортными лицензиями, которые необходимы украинским перевозчикам.

"Мы записали эти дела. Я буду разговаривать с соответствующими министрами: министром инфраструктуры - господином Анджеем Адамчиком, а также с министром внутренних дел - господином Мариушем Каминским", - заверил президент Польши.

Напомним, Украина планирует улучшать работу пунктов пропуска на границе с Польшей.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, лицензия, перевозчики, Анджей Дуда, Президент, Владимир Зеленский
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