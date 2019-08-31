Дуда пообещал рассмотреть проблему лицензий перевозчикам из Украины

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда пообещал обсудить проблему транспортных лицензий украинским перевозчикам с профильными министрами польского правительства. Об этом по итогам его переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщает пресс-служба ОПУ, передает УНН.

Так, Дуда отметил, что во время встречи Зеленский обратил внимание на проблему с транспортными лицензиями, которые необходимы украинским перевозчикам.

"Мы записали эти дела. Я буду разговаривать с соответствующими министрами: министром инфраструктуры - господином Анджеем Адамчиком, а также с министром внутренних дел - господином Мариушем Каминским", - заверил президент Польши.

Напомним, Украина планирует улучшать работу пунктов пропуска на границе с Польшей.