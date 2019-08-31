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Министр США прокоментировал газовое соглашение с Украиной и Польшей

Министр США прокоментировал газовое соглашение с Украиной и Польшей

Рик Перри

КИЕВ. 31 августа. УНН. Подписанный Польшей, Украиной и США меморандум о сотрудничестве в целях укрепления региональной безопасности поставок природного газа, направлен на то, чтобы помочь Украине обеспечить поставки газа. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, передает УНН со ссылкой на WysokieNapiecie.pl.

"Это удивительная победа для энергетической безопасности, а также для национальной безопасности наших трех стран. Мы помогаем Польше обеспечить безопасность поставок газа и стать центром, из которого экспортируется газ в соседние страны, а также мы помогаем Украине обеспечить поставки газа", - отметил министр энергетики США.

В свою очередь, как сообщается, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что "зависимость от российского газа имеет не только экономические, но и политические последствия".

"Единственный способ - диверсифицировать поставки. Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома", следующим шагом является импорт СПГ", - сказал он.

В соглашении, цель которого - помочь Украине стать независимой от поставок газа из России, как отмечается, стороны обязались:

  • Польша и США будут участвовать в работе с правительством Украины в процессе реализации реформ в секторе природного газа;
  • стороны будут стремиться к укреплению газового соединения между Польшей и Украиной посредством инвестиций, направленных на увеличение существующих мощностей или строительство новых соединительных звеньев и улучшение трансграничной торговли, в том числе посредством реверсной пропускной способности;
  • они будут продолжать сотрудничать в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземного хранения в Украине и связанным с ней соединениям, с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы;
  • стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей по диверсификации источников и направлений доставки природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, если это необходимо.

Напомним, Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Польша
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