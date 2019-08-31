Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 31 августа 2019 20:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4665
Версия для печати

Президент пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Президент пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, во время которой пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.

"Глава Украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.

При этом стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Зеленский и Моравецкий также обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.

"На встрече говорилось о возможности использования польского СПГ-терминала в городе Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашего государства", - добавили в ОПУ.

Еще одной темой переговоров было повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Польша, инфраструктура, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.