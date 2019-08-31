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Зеленский рассказал о работе Антикоррупционного суда

Зеленский рассказал о работе Антикоррупционного суда

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Осенью, когда в Украине появится Антикоррупционный суд, виновные будут наказаны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1, сообщает УНН.

"Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Антикоррупционный суд. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос было. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. и я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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