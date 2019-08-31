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Вариантов переезда с Банковой пока нет - Богдан

Вариантов переезда с Банковой пока нет - Богдан

Андрей Богдан

КИЕВ. 31 августа. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан рассказал, что вариантов переезда с Банковой пока нет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, сообщает УНН.

"Мы не можем найти на сегодняшний день варианты переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но там действительно (много проблемных вопросов ред.), Ремонтные работы, плюс все эти секретности, связи, безопасности", - рассказал он.

Также, первый помощник президента Сергей Шефир, отметил, что переезд пока неуместен.

"И не имеет каких-то таких предложений, чтобы все сказали - да, это супер предложение, красиво, удобно и недорого", - отметил Шефир.

Напомним, ранее Администрация Президента Украины заявляла, что переедет в Украинский дом, расположенный на Европейской площади, а также меняет название. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины
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