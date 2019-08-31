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Зеленский назвал свой визит в Польшу прорывом и "обнулением" взаимных претензий

Зеленский назвал свой визит в Польшу прорывом и "обнулением" взаимных претензий

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой визит в Польшу прорывом и "обнулением" взаимных претензий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу", написал Президент.

"Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа по, скажем так," обнуления "взаимных претензий - в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения. Это был очень больной вопрос, но огромное взаимное уважение, политическая воля строить дружеские стратегические отношения Украины и Польши помогут нам завершить эту работу и перевернуть болезненные страницы общей истории", заявил Владимир Зеленский.

"Мы будем не только взаимно заботиться о памятниках и захоронения украинцев в Польше и поляков в Украине, но я также предложил возвести на границе Мемориал примирения. В день начала Второй мировой войны мы обязательно вспомним, что более 100 000 украинцев под польскими флагами защищали в 1939 году Польшу от нацистского нашествия. Этнические украинцы были второй по численности национальной группой в польской армии", сообщил Президент.

Кроме того, президенты Украины и Польши договорились решить проблему с грузоперевозками через украинскую-польскую границу. В энергетической сфере они обсудили сотрудничество в формате Вашингтон - Варшава - Киев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский
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