Зеленский проведет встречу с вице-президентом США Пенсом

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на график вице-президента США, опубликованный Белым домом.

"Вице-президент США принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины", - заявлено в графике.

Встреча запланирована на 14:40 по местному времени (15:40 по киевскому времени).

Президент США Дональд Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Несмотря на это, американский лидер отменил запланированный визит в республику из-за приближения на Соединенные Штаты урагана. Во время этого визита американский президент должен встретиться с Владимиром Зеленским.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 31 августа в Польшу с двухдневным официальным визитом.

Визит состоится по приглашению польского президента Анджея Дуды.

Программой визита предусмотрена непосредственная встреча с Главой Республики Польша Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, маршалом сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

"1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие", - сообщили в ОПУ.

Украина, Польша и США 31 августа подписали меморандум о газовом сотрудничестве, польская сторона рассчитывает поставлять значительные объемы газа в Украину.