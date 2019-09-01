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В этот день 80 лет назад началась Вторая мировая война

В этот день 80 лет назад началась Вторая мировая война

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В этот день, 1 сентября, 80 лет назад началась Вторая мировая война. Глобальный вооруженный конфликт, продолжавшийся от 1 сентября 1939 до 2 сентября 1945. В войне приняли участие более 60 стран, передает УНН.

В войне приняли участие более 60 стран, включая все крупные государства, которые образовали два противоположные военные лагеря: блок стран Оси и антигитлеровскую коалицию (“союзники”).

Непосредственное участие в боевых действиях принимали более 100 000 000 человек. Противоположные государства бросили все экономические, промышленные и научные возможности на нужды фронта, стирая разницу между гражданскими и военными ресурсами. Общие потери оцениваются от 50 до 80000000 человек, большинство из которых были жителями Советского Союза и Китая.

Вторая мировая война отметилась многочисленными массовыми убийствами и преступлениями против человечности, прежде всего Холокостом, стратегическими ковровыми бомбардировками и единственным в истории военным применением ядерного оружия.

Отметим, что в Украине во время Второй мировой войны погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряло убежище. Разрушены были более 700 городов и поселков, почти 30 тыс. сел.

Как сообщал УНН, 1 сентября 2019 года в польской столице в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны примут участие представители около 40 стран.

На церемонию, которая состоится во второй половине дня на площади Пилсудского в Варшаве, польские власти пригласили лидеров стран Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства, в том числе Украины.

На торжественных мероприятиях в воскресенье будут присутствовать около 20 президентов, 4 премьер-министра, а также министры, спикеры парламентов и послы. Канцелярия президента рассчитывает, что зарубежных гостей будет около 250 человек.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Вторая мировая война
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