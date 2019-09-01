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Новости: Политика
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Зеленский поздравил Ломаченко с победой

Зеленский поздравил Ломаченко с победой

Василий Ломаченко

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Василия Ломаченко, победившего британца Люка Кэмпбелла, передает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского на странице в Facebook.

"LOMA - с победой!" - написал президент.

Напомним, Ломаченко победил британца Кэмпбелла и завоевал третий пояс чемпиона мира. Сейчас украинский боксер является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Отметим, что победа Ломаченко стала 14 в профессиональной карьере при 1 поражении. Кэмпбелл имеет 20 выигрышей при 3 поражениях.

Источник: УНН
Теги: бокс, Украина, Владимир Зеленский
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