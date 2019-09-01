В Варшаве начались памятные мероприятия с участием Зеленского

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Варшаве, столице Польши, начались памятные мероприятия с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

В столице Польши начались торжественные памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На мероприятии присутствует Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Польши Дуда и преставители других приглашенных стран.

Как сообщал УНН, на церемонию, которая состоится во второй половине дня на площади Пилсудского в Варшаве, польские власти пригласила лидеров стран Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства, в том числе Украины.

На торжественных мероприятиях в воскресенье будут присутствовать около 20 президентов, 4 премьер-министра, а также министры, спикеры парламентов и послы. Канцелярия президента рассчитывает, что зарубежных гостей будет около 250 человек.

Напомним, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед жертвами германской агрессии во время церемонии в польском городе Велюнь.