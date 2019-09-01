Зеленский обсудил с президентом Литвы движение Украины в ЕС

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. О этом передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях", - говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Владимир Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

"Мы выбрали этот курс и будем дальше делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - заявил Президент Украины.

Также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, который состоится в 2020 году в Литве.

"Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках Нормандского формата", - идется в сообщении.

Глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко.