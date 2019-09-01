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Гончарук на самокате записал видеоэкскурсию по Кабмину для школьников

Гончарук на самокате записал видеоэкскурсию по Кабмину для школьников

Алексей Гончарук

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинских школьников и студентов с началом учебного года и записал короткую видеоэкскурсию Кабинетом Министров Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

"Когда кто-то из вас тоже будет премьер-министром. На тот момент Украина будет сильной модерновой страной, с которой считаются в мире. А правительство будет работать в современном здании", - сказал Алексей Гончарук.

Он также провел короткую экскурсию Домом Правительства и показал, где работают украинские министры. Во время экскурсии он воспользовался самокатом, поскольку, по его словам, коридоры в здании довольно длинные.

"В этом помещении министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы Украина была успешной, нам нужны умные и образованные граждане. Поэтому учитесь хорошо, а мы, украинское правительство, создадим вам все необходимые для этого условия", - добавил Премьер-министр.

Напомним, министр образования записала видеоприветствие ко Дню знаний.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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