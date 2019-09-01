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Участие Зеленского в мемориальных мероприятиях в Варшаве: подробности и фото

Участие Зеленского в мемориальных мероприятиях в Варшаве: подробности и фото

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, прошедших 1 сентября в Варшаве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации польской стороны, в мероприятиях приняли участие около 40 иностранных делегаций. В частности, в Варшаву прибыли Вице-президент США Майк Пенс и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти, а также сделали символические удары в Колокол памяти.

Глава Украинского государства вместе с другими участниками мемориальных мероприятий присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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