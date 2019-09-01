Мемориальные мероприятия без РФ: у Лаврова считают, что Польша загнала себя "в глупое положение"

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Варшава загнала себя в глупое положение, не пригласив Россию на торжественные мероприятия памяти в Польшу. Об этом директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

На своей странице представитель МИД РФ процитировала СМИ, в которых говорилось о причинах отсутствия России на мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

“Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сэнк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, в этот раз выбор стран осуществлялся по новому критерию. „Страны-участники выбирались на основе современного критерия“, — заявил радиостанции Radio Maryja Шинковский. Согласно этому критерию, приглашение получили страны Евросоюза, Североатлантического альянса и Восточного партнерства. При этом Россия, по словам политика, не фигурирует ни в одном из этих форматов”, — говорится в тексте сообщения.

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Захарова на такую информацию ответила следующей репликой: “В столь глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла”.

Ранее УНН сообщал, что 1 сентября в польской столице в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны примут участие представители около 40 стран.