Регистрация | Вход |
USD: 25,23 0,0104  EUR: 27,94 -0,0162 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 сентября 2019 18:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
25500
Версия для печати

Украинцы хотят, чтобы женщинам доплачивали 10% к пенсии за каждого рожденного ребенка

Украинцы хотят, чтобы женщинам доплачивали 10% к пенсии за каждого рожденного ребенка

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинцы предлагают Президенту Украины Владимиру Зеленскому доплачивать женщинам к пенсии 10% от суммы за каждого выношенного, родившегося и воспитанного ею ребенка, передает УНН со ссылкой на сайт Президента, где и размещена петиция № №22/071564-эп.

"При выплате пенсии, доплачивать, всем женщинам по 10% от суммы за каждого выношенного, родившегося и воспитанного ею ребенка. Всем бездетным - оставить заработанную им пенсию без изменений. Для работы у бездетных гораздо больше было возможностей, чем у тех, которые занимались параллельно воспитанием детей, и своим подорванным беременностью и родами здоровьем", - говорится в тексте петиции.

Петиция зарегистрирована 30 августа. До завершения сбора подписей остался 91 день.

Добавим, что петиция уже набрала 52 голоса из 25 000 необходимых.

Напомним, Кабмин усовершенствовал порядок предоставления некоторых видов государственной помощи.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, пенсии, петиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.